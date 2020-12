Sotto chiave centinaia di botti di Capodanno, un arresto della Polizia

Aveva trasformato una villetta in un emporio per la vendita di botti in vista del Capodanno, nella provincia di Taranto. In quella casa, però, l'altro giorno hanno fatto irruzione i "Falchi" della Squadra Mobile. Gli agenti hanno arrestato Vito Giurano, tarantino di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione illegale di materiale esplodente e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno perquisito l'abitazione, situata tra le borgate di Lama e Talsano, ed hanno sequestrato 300 artifizi artigianali esplosivi, privi di etichetta, del peso di 50 grammi l’uno. In un’auto parcheggiata nel giardino all’interno della villetta, i Falchi hanno trovato altri cinque cartoni contenenti altre centinaia di "botti", un artifizio pirotecnico esplosivo “Thunder” categoria F4 ed una batteria da 100 colpi di fuochi pirotecnici marca “Mekong”.

Nel corso della perquisizione, inoltre, i Falchi hanno rinvenuto in una scatola di metallo bianca, all'interno dell'armadio della camera da letto, 4 ovuli di hashish, per complessivi 32 grammi, un coltello con lama in acciaio e manico di legno, un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante e quasi 400 euro in contanti. Altri 600 euro, poi, sono stati rinvenuti nel portafoglio dell'uomo. Il denaro è stato sequestrato perchè ritenuto provento dell'illecita attività. Nel corso dell’operazione è stato anche recuperato un fucile calibro 12 completo di matricola, ma sprovvisto di documentazione sul quale sono in corso specifici controlli per accertarne la provenienza.

