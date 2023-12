Prima vittima dei "botti", 13enne perde il dito di una mano

Un ragazzino di 13 anni ha perso il dito di una mano per l'esplosione di un petardo. L'incidente, del quale non si conoscono i dettagli, è avvenuto l'altra sera a Taranto e rilancia l'allarme "botti", in vista dell'oramai imminente notte di San Silvestro. La giovane vittima è stata subito soccorsa e condotta all'ospedale Santissima Annunziata dove è giunta dolorante e sanguinante. I medici in servizio nel nosocomio hanno fatto di tutto per tentare di evitare conseguenze per il ragazzino, ma purtroppo la vittima ha perso il dito di una mano.

L'incidente

Sul gravissimo incidente sono partiti gli accertamenti delle forze dell'ordine che hanno raccolto una serie di testimonianze per ricostruire la dinamica dello sconcertante episodio. Intanto in città, ma anche in provincia, si susseguono i sequestri di "botti" e petardi, molti dei quali realizzati artigianalmente. Purtroppo già in passato e più volte nel capoluogo jonico si sono registrati feriti a causa dell'esplosione di "botti" illegali.