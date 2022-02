Massafra, picchia la moglie davanti ai figli, ma arrivano i carabinieri e lo arrestano

Ha aggredito e picchiato la moglie sotto gli occhi dei figli durante un diverbio in casa. E poco dopo è stato arrestato dai carabinieri di Massafra, in provincia di Taranto. In carcere un uomo di 36 anni che è stato bloccato con le contestazioni di “maltrattamenti in famiglia e lesioni personali”. La donna è stata soccorsa dai militari e successivamente è stata medicata dai sanitari del 118 che le hanno curato una ferita al volto. Guarirà tra dieci giorni.

L'aggressione

L'allarme è scattato l'altro giorno nel centro abitato di Massafra. Dopo una segnalazione i militari hanno raggiunto la casa dei due coniugi e hanno soccorso la donna che aveva quella vistosa ferita sul volto. A quel punto per l'uomo sono scattate le manette e poco dopo, su disposizione del pubblico ministero di turno, per lui si sono spalancate le porte del carcere jonico.

Le accuse

Al 36enne sono state contestate le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi in presenza di minori. Nei prossimi giorni comparirà dinanzi al giudice delle indagini preliminari per la convalida del suo arresto.