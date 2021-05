Picchia la compagna in piazza, arrestato dai carabinieri

Ha picchiato la compagna in una piazza di Massafra , in provincia di Taranto, davanti a numerosi testimoni. Ma poco dopo è stato arrestato dai carabinieri della cittadina jonica. In carcere è finito un pregiudicato di 46 anni, per il quale sono scattate le contestazioni di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

LE BOTTE

L'aggressione si è verificata l'altra sera nel centro della cittadina che si trova ad una ventina di chilometri da Taranto. L'uomo avrebbe assalito la malcapitata, insultandola e minacciandola, e l'avrebbe colpita ripetutamente. Dopo le botte si è allontanato mentre la vittima è stata soccorsa e condotta in ospedale. Al pronto soccorso alla donna è stata riscontrata una larga ferita all’arcata sopracciliare, che ha richiesto l'applicazione di diversi punti di sutura. Poco dopo è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni di guarigione

LE INDAGINI