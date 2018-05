Bomba nella notte davanti a un palazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un potente ordigno è stato fatto esplodere la notte scorsa a Taranto dinanzi ad un edificio di via Minniti, in pieno centro, La bomba è stata piazzata poco prima della mezzanotte proprio all'ingresso del palazzo ed è deflagrata danneggiando il portone e una vettura parcheggiata nelle vicinanze.La potente esplosione, avvertita in diverse zone della città, ha svegliato i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono piombate subito le auto della Polizia e della scientifica che hanno effettuato un sopralluogo. Secondo gli esperti della Polizia, l'ordigno rudimentale è stato confezionato con polvere pirica e per aumentarne la pericolosità sono state aggiunti chiodi e viti. Fortunatamente al momento dell'esplosione nessuno era nelle vicinanze. Sul grave episodio indagano gli uomini della Squadra Mobile.