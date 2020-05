Blitz nei "fortini" dello spaccio, arresti e perquisizioni

Arresti e perquisizioni per stroncare un giro di spaccio nelle strade di Taranto. Ha preso il via all’alba, una vasta operazione della Polizia jonica che ha preso di mira una serie di veri e propri "fortini" della droga. In azione agenti della squadra Mobile e del reparto prevenzione crimine della questura jonica, con l'intervento di diverse unità cinofile.

I poliziotti stanno eseguendo cinque provvedimenti restrittivi spiccati dal gip del Tribunale di Taranto alla luce degli esiti di una lunga attività di indagine che ha acceso i riflettori sui responsabili dello spaccio in diverse zone del capoluogo jonico. Complessivamente gli inquirenti hanno inquadrato le responsabilità di undici persone ai quali è contestata l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il gruppo avrebbe gestito un vero e proprio mercato di droghe leggere e pesanti. L’attività di indagine si è concentrata sulle abitazioni di alcuni degli arrestati dove, attraverso una rete di

diffusione capillare, avvalendosi di vedette, corrieri e pusher, si piazzavano dosi di cocaina e hashish. Secondo gli inquirenti, i responsabili dell'illecita avrebbero utilizzato anche dei minorenni per il trasferimento della droga da un luogo all'altro. Ultimo aggiornamento: 07:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA