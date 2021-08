Droga e armi, tre arresti della Polizia

Gestivano un giro di spaccio di droga. Ma avevano anche la disponibilità di armi, con caricatori e parti di pistole che avrebbero acquistato on line dalla Polonia. Con queste accuse, stamattina, i poliziotti della Squadra Mobile di Taranto hanno arrestato tre pregiudicati tarantini. Per loro è scattata l'ordinanza di custodia cautelare spiccata dal gip del Tribunale di Taranto. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di pistole, anche clandestine. Per un quarto indagato di vent'anni, minorenne all'epoca dei fatti contestati, è stata adottata la misura della collocazione in una comunità. Con le stesse accuse sono indagate a piede libero 22 persone.

Le indagini

Le indagini della Squadra Mobile hanno preso avvio dai fondati sospetti su una fiorente piazza di spaccio di droga, in particolare cocaina, nel rione Tamburi. La base sarebbe stata nell'abitazione di un pregiudicato. Le indagini hanno inquadrato che l'uomo, un tarantino di 43 anni, era dedito a due differenti attività illecite: quella degli stupefacenti, soprattutto nel rione e quella finalizzata al reperimento di armi, anche clandestine da immettere sul mercato illegale.

Le armi

L'indagato si occupava di riparare, modificare e rendere efficienti le armi clandestine, anche facendo ricorso ad un’armeria della provincia che collaborava nell’attività illecita.Si è accertato, inoltre, che il pregiudicato e la sua compagna (indagata per gli stessi reati) acquistavano parti di armi, caricatori, caricatori prolungati, anche online dalla Polonia, facendoli recapitare al loro indirizzo. Per quanto riguarda lo spaccio, l’attività investigativa ha puntato l'attenzione su una zona delle case popolari dei Tamburi.