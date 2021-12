I carabinieri setacciano il mercato ortofrutticolo. Denunce e raffica di multe per lavoro nero

Lo hanno bloccato mentre tentava di libersarsi della pistola con la quale girava all'interno del mercato ortofrutticolo di Taranto. In trappola un pregiudicato tarantino di 41 anni. Durante i controlli a tappeto, inoltre, sono scattate numerose denunce e una sfilza di multe per un totale di oltre duecentomila euro. Questa mattina i carabinieri di Taranto hanno setacciato palmo a palmo il mercato ortofrutticolo cittadino all’ingrosso, situato sulla strada statale 106. I controlli hanno riguardato l'intera struttura, conosciuta come “MeTa” che si estende su oltre 25.000 metri quadrati.

I controlli

Nel mercato si è presentata una vera e propria task force composta da militari del comando provinciale di Taranto ma anche dai reparti specializzati Nas e Nil, dello squadrone eliportato Cacciatori “Puglia” e del nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno. Oltre ad arrestare il pregiudicato trovato in possesso di una pistola con matricola cancellata, i militari hanno ispezionato l'intera struttura. Nel corso del blitz, il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha controllato 10 aziende, 5 delle quali sospese per lavoro nero e violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare su 26 dipendenti controllati, 15 sono risultati irregolari e 1 in nero. Complessivamente sono stati denunciati in stato di libertà 6 datori di lavoro, ai quali sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 82.500 euro ed ammende per un importo complessivo di 153.600 euro. Due lavoratori, inoltre, sono stati denunciati per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per una somma quantificata in 23.000 euro.

Il Nas

I carabinieri del nucleo Antisofisticazione e Sanità, inoltre, hanno controllato 11 aziende, delle quali 8 sono risultate prive di condizioni igienico - sanitarie strutturali che non garantivano la corretta conservazione dei prodotti ortofrutticoli fresch. Le aziende sono state segnalate alla Asl jonica.