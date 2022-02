Colpo a presunto clan mafioso, pioggia di arresti della Polizia

E' scattata nel cuore della notte l'operazione antimafia con la quale la Polizia ha messo in ginocchio un presunto clan mafioso che avrebbe agito a Taranto. Gli agenti della squadra Mobile hanno eseguito complessivamente 38 arresti. I provvedimenti restrittivi sono stati spiccati dal gip Marcello Rizzo su richiesta dei pm della Direzione Distrettuale antimafia di Lecce. Per 28 indagati si sono aperte le porte del carcere mentre per altre dieci sono stati disposti gli arresti domiciliari. Gli inquisiti sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altri gravissimi reati tra cui estorsione, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, lesioni personali e altro. Nell'inchiesta sono indagate a piede libero altre 20 persone.

L'inchiesta

La retata di questa mattina è il frutto di una lunga attività di indagine condotta dagli investigatori sotto le direttive della Dda, svolta con il supporto investigativo e di prevenzione - della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Nel mirino un sodalizio criminoso già in passato al centro di inchieste e che avrebbe imposto il suo predominio in particolare nel rione Paolo VI, avvalendosi della sua forza intimidatoria.

I dettagli

I dettagli dell'indagine saranno forniti nel corso della conferenza stampa, in programma questa mattina alle 11 in questura e che sarà tenuta dal Direttore della Direzione Centrale Anticrimine. il Prefetto Francesco Messina, alla presenza del Questore di Taranto Massimo Gambino.