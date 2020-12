Blitz all'alba dei carabinieri, pioggia di arresti

Ha preso il via alle prime ore dell’alba una vasta operazione antidroga, denominata "Mercante in Fiera", dei Carabinieri di Taranto. I militari stanno dando esecuzione, in vari Comuni della provincia jonica e della Provincia di Brindisi, oltre che a Andria, Potenza, Firenze e Torino, alle misure cautelari restrittive decretate dal gip su richiesta della Dda di Lecce.

Sono 22 i provvedimenti disposti dal giudice nei confronti di altrettante persone. Per 13 indagati è stata decretata la misura cautelare in carcere, per altri sette i domiciliari, mentre per due indagati è stato disposto l'obbligo di presentazione. Contestualmente i militari stanno eseguendo sequestri preventivi per un valore di circa mezzo milione di euro. Sotto chiave, tre immobili, un'attività commerciale, diverse autovetture e una barca da diporto

Alle operazioni stanno partecipando 170 militari dei comandi provinciali competenti, nonché unità antidroga del Nucleo CC Cinofili di Modugno, un contingente dello squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, e un elicottero dell' Elinucleo CC di Bari Palese.

