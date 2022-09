Bimbo di un anno accusa un malore mentre gioca col fratello: in coma

Bimbo di un anno in coma nell'ospedale santissima Annunziata di Taranto dopo aver accusato un malore. Il piccolo si è sentito male ieri mattina a Torre Ovo, sulla litoranea salentina, dove la famiglia, proveniente dalla Lombardia, sta trascorrendo un periodo di vacanza. Il bambino si è sentito male mentre giocava con il fratello. Subito è stato soccorso dal 118 che lo ha condotto in ospedale a Taranto d'urgenza. Le Sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Ora è in coma. Si sospetta la rottura un'aneurisma.

Notizia in aggiornamento