Bastonate al nuovo compagno della ex, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per tre anni ha perseguitato la ex moglie e il nuovo compagno della donna. In una occasione arrivò anche a bastonare il rivale usando come arma il manico di un piccone. Per le vittime un vero e proprio incubo che è finito l'altra mattina quando lo stalker è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Taranto. L'indagato, infatti, è stato bloccato e posto agli arresti domiciliari. Per l'uomo, si tratta di un quarantenne tarantino il gip ha spiccato un’ordinanza di custodia cautelare sulla base delle indagini condotte dalla Polizia. Sin dal 2014, anno di separazione dalla moglie, l'inquisito ha iniziato a minacciare ed inveire contro la donna e poi contro il suo attuale compagno.A più riprese, almeno tre quelle accertate, lo “stalker” avrebbe aggredito il compagno della ex moglie, colpendolo in una occasione anche col manico di un piccone alla presenza di uno dei tre figli minori.