Bar abusivo sulla spiaggia, scatta il sequestro

Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva allestito un chiosco bar direttamente sulla spiaggia di una delle isole amministrative del comune di Taranto lungo la litoranea. L'attività, però, era sprovvista di autorizzazione. L'altro giorno è scattato il controllo delle forze dell'ordine che è sfociato nel sequestro del bar. Questo l'esito delle verifiche avviate nei giorni scorsi nella zona della costa nell'ambito dei controlli legati all'emergenza coronavirus e al rispetto delle norme ancora in vigore per prevenire il contagio. In azione una task force composta da Polizia Locale, carabinieri e ufficio delle dogane.«I controlli estivi in modalità Covid - ha spiegato l’assessore comunale alla Polizia Locale Gianni Cataldino - non riguardano solo il distanziamento sociale, ma sono tesi a garantire un presidio di sicurezza». «Non è il primo caso di questo tipo che registriamo - ha continuato Cataldino - e stiamo monitorando l'intero territorio. È in programma una serie di interventi di controllo, in azione congiunta con le altre forze dell’ordine, per garantire serenità e tranquillità di fruizione ai cittadini che durante l'estate frequenteranno la litoranea tarantina».«Abbiamo fatto e stiamo facendo molto per accompagnare la ripresa delle attività turistiche e di ristorazione che tanto hanno patito a causa del lockdown. Intervenire su quanto di illegale viene posto in essere - ha concluso il sindaco Melucci - è un modo per difendere il sacrificio di tanti imprenditori che scelgono il rispetto delle norme per poter fare impresa in piena legalità e chiedono il sostegno delle istituzioni».