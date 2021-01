Avvelenano il cane di quartiere, protesta social e caccia al responsabile

Giotto si è spento dopo sedici ore di agonia. Tra dolori atroci. A provocarli il veleno che qualcuno gli ha infilato in un boccone lasciato in strada. Una trappola per il cane di quartiere di Massafra che evidentemente qualcuno non sopportava. Al punto da ucciderlo.

La storia che gronda di cattiveria è rimbalzata immediatamente sui social, scatendando l'ira e l'indignazione di tantissime persone. In molti hanno sperato che il cane, subito soccorso, riuscisse a superare la crisi. Le cure amorevoli del veterinario e dei volontari, purtroppo, non sono bastate. Dopo sedici ore di dolori Giotto si è spento. Ed ora in città è caccia al responabile di un gesto crudele e incivile.

Ultimo aggiornamento: 11:02

