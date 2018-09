Auto in fiamme dopo lo scontro, il conducente fugge via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è dato alla fuga dopo scontro tra auto. E mentre le vetture venivano divorate dalle fiamme. Giallo sul comportamento di un automobilista che l'altra sera ha abbandonato la sua macchina.Il misterioso episodio è avvenuto sabato sera a San Pietro in Bevagna, località costiera della marina di Manduria. Per cause in corso di accertamento una Jeep Renegade si è scontrata con una Renault, sulla quale viaggiavano un cittadino senegalese e due donne, fortunatamente usciti illesi dall'incidente.Dopo l'impatto i mezzi hanno cominciato a perdere carburante e si è sviluppato un pauroso incendio, con le auto che sono esplose. Mentre le fiamme si propagavano, però, il conducente della Jeep si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e i carabinieri di Manduria. I militari ora sono alla ricerca dell'uomo che ha scelto di darsela a gambe.