La macchina prende fuoco all'improvviso sulla statale. Paura per la mamma e le due figlie

Allarme sulla strada statale 7 questo pomeriggio, nei pressi di Massafra in provincia di Taranto, per l'improvviso incendio di una vettura, scatenato da una avaria meccanica. A bordo dell'auto una donna con le due figlie che sono riuscite ad abbandonare il mezzo prima che venisse divorato dalle fiamme. Per loro, fortunatamente, tanta paura e nessuna conseguenza. La macchina è andata completamente distrutta dal fuoco.

L'incidente

A bordo della vettura una donna di Taranto che viaggiava in compagnia delle due figlie, di rientro da Bari. La mamma al volante all'uscita dell'autostrada, lungo la Statale Appia, ha sentito dei rumori provenire dalla sua auto e poi si è accorta che usciva del fumo dal confano. A quel punto ha prontamente bloccato la macchina ed è scesa con le figlie dal mezzo. Pochi secondi dopo sono divampate le fiamme, scatenando l'inferno su quel tratto di strada ad alta percorrenza.

I soccorsi

Sul posto si sono piombati immediatamente gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Mirko Tagliente, una volante della nucleo radio mobile della compagnia carabinieri di Massafra, diretta dal capitano Quintino Russo ed un mezzo dei Vigili del Fuoco. Proprio i pompieri hanno domato le fiamme evitando ulteriori conseguenze. I carabinieri e la Polizia Locale, invece, hanno gestito il traffico sulla statale provocato dall'incendio.