«Sprechi per l’auto blu». Replica da Palazzo di città: «No, così si risparmia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si noleggia per quattro anni una Passat berlina 1.6 turbo diesel che costerà ai tarantini quasi 35mila euro». La denuncia arriva dal consigliere comunale di Forza Italia Giampaolo Vietri, che fa riferimento alla nuova auto blu in dote al Comune di Taranto prevalentemente per le attività del sindaco Rinaldo Melucci.Una cifra che secondo il consigliere comunale di minoranza sarebbe eccessiva, ma il cui costo mensile, da Palazzo di Città, assicurano sia più conveniente rispetto al passato. L’auto, secondo quanto riferiscono fonti vicine al sindaco, è stata presa a settembre allo stesso importo del contratto precedente firmato da Stefàno, che a suo tempo aveva optato per una serie di auto piccole ma più numerose. Una scelta che Melucci ha preferito adottare per fornire al sindaco un’auto più adeguata alle sue esigenze istituzionali e in coincidenza dei numerosi viaggi che fa per andare a Roma in occasione dei tavoli ministeriali: diversamente, sempre secondo quanto riferiscono da Palazzo di Città, le casse comunali erogherebbero di più prenotando i biglietti aerei con il minimo prevaviso che spesso contraddistingue le convocazioni nella Capitale.Questa decisione, però, non è piaciuta al consigliere Vietri, secondo cui «l’amministrazione comunale, come se la città navigasse nell’oro, prende un’auto blu per il sindaco Melucci ovvero assegnandola alla direzione a suo supporto. Probabilmente, nessuna delle quindici autovetture già in dotazione al Comune andava bene alla direzione gabinetto sindaco».Nella nota stampa Vietri fa riferimento alla determina n.19/2018 della direzione Patrimonio per il noleggio dell’auto. «Una spesa, quella delle auto di rappresentanza, che in tutta Italia - prosegue il consigliere di Forza Italia - si cerca di eliminare per dare un segnale di discontinuità rispetto al passato ma che, invece, a Taranto si ritiene essere proprio necessaria. Ma non è finita qui poiché la giunta comunale con delibera n.94/2018 avvia gli atti per la selezione di una persona da ingaggiare per curare la presenza del Comune sui social network… facebook, twitter e via discorrendo. Piuttosto che pagare qualcuno per essere su internet, con tutti i problemi che vive la città, sarebbe stato più utile per i tarantini spendere quei soldi per l’assunzione di un vigile urbano, un operatore ecologico o un dipendente da impiegare agli sportelli comunali che ricevono il pubblico».