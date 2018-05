Bomba contro il portone di uno stabile, mistero a Taranto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARANTO - Misterioso attentato dinamitardo a Taranto. Un ordigno rudimentale di fabbricazione artigianale, confezionato con quattro grossi petardi e contenente anche chiodi e viti, è stato fatto esplodere la notte scorsa davanti al portone di uno stabile di via Minniti 58. La deflagrazione ha provocato danni allo stesso portone e ad alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Non si sono feriti. Al momento dell'esplosione per strada non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti e gli artificieri della Polizia di Stato. Sono in corso indagini per identificare i responsabili e stabilire destinatario e movente del gesto criminoso.