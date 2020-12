Impiegati, funzionari e vigili urbani: pioggia di assunzioni da parte del Comune

Si irrobustisce sempre di più la macchina amministrativa del Comune di Taranto. Infatti, la giunta, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, ha aggiornato nelle scorse ore il Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022.

Un documento, questo, che permette di guardare al futuro in maniera pianificata e più serena. A renderlo noto è l'assessore agli Affari generali e Risorse umane Annalisa Adamo, illustrando nel dettaglio le novità che consentiranno a breve agli uffici comunali di poter operare con sempre maggiori efficienza ed efficacia.

«Questo aggiornamento della macchina amministrativa» osserva l'amministratrice cittadina «porterà in servizio sin da subito nuovi dipendenti. Si tratta di ulteriori 20 istruttori tecnici, 12 istruttori informatici amministrativi, oltre che 10 unità di Polizia locale a tempo determinato, il tutto si concluderà entro la fine di dicembre».



In arrivo, però, forza lavoro con energie fresche e grande entusiasmo anche nel corso del nuovo anno. «Verranno, inoltre, assunte nel 2021» prosegue l'assessore cittadino agli Affari generali e Risorse umane «ben 70 unità di Polizia locale a tempo indeterminato, tra i quali 10 ufficiali». Buone notizie anche dal punto di vista contrattuale. «Si prevede poi» annuncia Annalisa Adamo «di procedere nel 2021 alla trasformazione dei contratti di 17 istruttori contabili da part-time a full time».



Insomma, sono, ormai, alle spalle i tempi in cui l'Amministrazione comunale, sia per l'impossibilità di assunzioni a causa del dissesto sia per i numerosi pensionamenti, lavorava in grande affanno. «Queste nuove assunzioni,» sottolinea ancora l'assessore «insieme alle altre avvenute nel triennio appena trascorso, porteranno la nostra macchina amministrativa verso un sensibile innalzamento della sua efficacia. Un grande lavoro è stato fatto dall'Amministrazione Melucci per lo svolgimento di tutte le procedure che hanno consentito la realizzazione di tante assunzioni, dopo anni di blocchi dovuti alla normativa e alle note problematiche finanziarie dell'ente».



Nella seconda metà di novembre altri 26 giovani, assunti come istruttori direttivi economico-finanziari, hanno firmato il contratto per l'immissione in servizio nel Comune di Taranto, mentre solo qualche giorno prima avevano preso servizio ben 24 tecnici. L'assessore Adamo evidenzia poi il valore aggiunto in termini di competenze ed esperienza che i dipendenti neo assunti portano in dote: «Si tratta di giovani brillanti che introdurranno un'ondata di entusiasmo negli uffici comunali. Il loro apporto sarà fondamentale perché giungono in un momento importante, di cambiamento che la città sta vivendo. L'apporto di questi professionisti contribuirà a mutare radicalmente quel volto di Taranto che tutta l'Amministrazione, con il testa in sindaco Rinaldo Melucci, è impegnata da tempo a ridisegnare».



L'amministratrice ha, inoltre, ricordato il lavoro paziente e silenzioso di chi ha permesso di raccogliere oggi questi frutti: «Va dato atto che uffici e dirigenti hanno fatto un grande lavoro per lo svolgimento delle procedure concorsuali, che le firme e le immissioni in servizio sono il frutto di un grande lavoro di squadra e di responsabilità». E le buone notizie non finiscono qui. «Le graduatorie» ricorda, infine, Annalisa Adamo «ci permetteranno lo scorrimento e le ulteriori immissioni in servizio. In questa maniera, non solo migliorerà la risposta della macchina amministrativa alle esigenze della città, ma si offrirà anche a tanti giovani un'occupazione di alto profilo, restando nella propria terra e vicini ai propri affetti».

Insomma, pare davvero che il vento stia cambiando e che il Comune possa diventare davvero una delle principali fonti di occupazione sul territorio.

