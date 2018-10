Assalto dei lupi, sbranate dieci capre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci capre sbranate nella notte e tra gli allevatori della Valle d'Itria torna la paura dei lupi. Un'emergenza che ciclicamente torna a colpire in tutta la sua gravità, considerando gli ingenti danni economici subiti dalle aziende zootecniche in un momento già di per sè estremamente difficile per il comparto. Ad essere attaccato, la scorsa notte, un allevamento che si trova nella zona del Bosco Orimini, nel territorio di Martina Franca.