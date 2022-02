Colpi di martello per fare incetta di preziosi. La Polizia indaga sul colpo in pieno centro

Colpi di martello contro le vetrine della gioielleria nel cuore di Taranto. In azione un ladro incappucciato che ha lanciato lo sconcertante assalto in via Di Palma, la strada centrale del Borgo del capoluogo jonico. La denuncia è stata fatta dalla Confcommercio di Taranto che sui social ha anche diffuso il video registrato dalle telecamere di sorveglianza della goielleria. Sul colpo indagano gli uomini della Polizia

APPROFONDIMENTI FOGGIA Foggia, due malviventi irrompono nel supermercato e mettono a segno... GIUSTIZIA LENTA Rapina e furto in casa delle vicine: a dieci anni dai fatti,... BAT Rapina in banca a Barletta: si costituisce anche il terzo 16enne FOGGIA San Severo, rapinatore beccato grazie al telefono cellulare...

Il colpo

Nelle immagini pubblicate dalla Confcommercio si vede il malvivente incappucciato che entra in azione nel cuore della notte. L'uomo usa un martello per sfasciare le vetrine della gioielleria. Una volta infranti i cristalli si impossessa dei preziosi in esposizione e si dà alla fuga.

La confcommercio

Nel post la Confcommercio spiega che le immagini sono state subito consegnate alla Polizia con la convinzione che le indagini porteranno in breve tempo alla cattura del responsabile. Nel messaggio si esprime anche solidarietà al titolare della gioielleria.