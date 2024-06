Assalita dal figlio, anziana tenta di uccidersi bevendo della candeggina

Il figlio ha aggredito la mamma per l'ennesima volta minacciandola di morte. E lei per la disperazione ha tentato di uccidersi bevendo della candeggina. A salvarla sono stati i medici del 118 e dell'ospedale, mentre il figlio è stato arrestato dai carabinieri di Taranto. Il grave episodio è avvenuto l'altro giorno proprio nel capoluogo. I militari dopo l'allarme sono piombati nella casa teatro delle violenza in famiglia e hanno arrestato in flagranza di reato l'uomo, si tratta di un tarantino di 46 anni, per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente.

L'aggressione

La vicenda sarebbe, in realtà, solo l’ultimo episodio in ordine di tempo di una serie di condotte vessatorie e violente.

Da quanto ricostruito, l’anziana madre, dopo l’ennesima lite, scatenata da futili motivi, dopo essere stata aggredita e minacciata di morte, al culmine dell’esasperazione, avrebbe ingerito della candeggina. La donna, poi, è stata subito assistita dai paramedici del 118 e condotta in ospedale. Fortunatamente la quantità ingerita non è risultata letal. Stando a quanto accertato il figlio più volte si sarebbe accato sulla mamma con violenze fisiche, psicologiche e verbali.