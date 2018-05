Asl, ventuno dipendenti devono restituire denaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Per otto anni e più, l’inchiesta della Guardia di Finanza sugli stipendi d’oro nella Asl di Taranto aveva arricchito le pagine di cronaca e riempito le aule dei tribunali dove, nel 2017, c’è stata l’assoluzione per tutti. Risolto il conto con la magistratura, però, per ventuno imputati, tutti dipendenti amministrativi e dirigenti, rimane sospeso quello con il proprio datore di lavoro che ancora rivendica la restituzione di somme intascate indebitamente per un totale di 253 mila euro. Il provvedimento amministrativo che procedeva parallelamente, ma indipendente da quello penale, risale a quando l’azienda sanitaria jonica era amministrata dal direttore generale Domenico Colasanto il quale, evidentemente preoccupato di qualche rilievo della Corte dei Conti, si preoccupò, allora, di avviare le procedure necessarie per il recupero delle somme. Peccato che da allora ad oggi, solo un dipendente ha deciso di restituire quello che viene definito come un maltolto, è un impiegato che a febbraio scorso ha consegnato 1.625 euro chiudendo così la partita. Non si sono ancora decisi di fare altrettanto gli altri venti destinatari di un’ennesima richiesta. Ad accorgersi degli ammanchi, questa volta, erano stati i due direttori, generale e amministrativo della Asl, rispettivamente Stefano Rossi e Andrea Chiari, che quasi un anno fa, esattamente a luglio dello scorso anno, hanno sollecitato l’area gestione del personale a procedere con il recupero crediti. Risale ad un mese fa, invece, l’invio delle ventuno lettere ad altrettanti dipendenti a cui si rinnova la richiesta di restituzione delle somme, alcuni di poche centinaia di euro, altre francamente più corpose. L’elenco è lungo, eccolo e molto differenziate sono anche le mosse rivendicate dalla Asl. Si parte dai 199,50 euro di una semplice dipendente amministrativa, ai 27.579 euro di una responsabile d’ufficio. In media, comunque, le cifre oscillano dai quattromila ai ventimila euro. Anche le figure professionali delle persone interessate sono variegate. Si va dall’impiegato di concetto alla figura apicale con ruoli di grossa responsabilità nel suo settore. Non tutti sono in servizio.