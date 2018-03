Arsenale, stop al turnover. Così scompaiono gli operai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un esercito di circa 3mila e 600 dipendenti con un’età media di 58 anni.E con un pericolo: senza turnover e ricambi adeguati, si rischia di perdere professionalità uniche. È l’allarme della Cgil Funzione pubblica che ha rilanciato una proposta: aprire all’esterno la scuola Allievi giovani operai per ridare slancio alle attività dell’insediamento produttivo tarantino e per formare sul territorio giovani disoccupati in grado di attività tecniche uniche come quelle che si svolgono all’interno degli Arsenali italiani. Ieri il sindacato ha tenuto un’assemblea all’interno dell’Arsenale.C’erano Francesco Quinti, coordinatore nazionale Funzione pubblica Cgil Difesa e Lorenzo Caldaralo, segretario della Funzione pubblica Cgil di Taranto.Il personale civile della Difesa a Taranto conta numeri importanti e la fetta maggiore è impiegata nel sito principale, l’Arsenale, con 1360 addetti.I restanti lavorano presso gli altri diciotto siti, dalla Marina militare allo Svtmam (scuola volontari di truppa). Un nucleo importante per uno dei più grandi insediamenti produttivi della città che rischia di impoverirsi ulteriormente in bilico tra incognite occupazionali, produttive e il progetto di un percorso turistico-culturale ancora non sbocciato definitivamente.