Giallo al Moscati: arrivano in due con ferite da arma da fuoco, uno colpito al petto

Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono arrivati in ospedale con ferite da arma da fuoco. Ed ora la Polizia sta tentando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Poco dopo le 17,30 due tarantini, uno dei quali pregiudicato, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale san Giuseppe Moscati di Taranto . Entrambi presentavano ferite da arma da fuoco. Uno dei due al petto, l'altro invece, fortunatamente è stato ferito solo di striscio Dopo aver valutato le loro condizioni, i medici del presidio individuato come hub Covid per la provincia di Taranto, ne hanno disposto l'immediato trasferimento all'ospedale Santissima Annunziata. L'uomo ferito al petto da un colpo di pistola è stato subito sottoposto ad intervento chirurgico. Sull'episodio indagano gli investigatori della squadra Mobile che stanno cercando di decifrare la vicenda. Non si esclude che il ferimento sia avvenuto mentre i due maneggiavano una pistola. Un colpo potrebbe essere partito accidentalmente colpendo entrambi i malcapitati.