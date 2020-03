Arrivano i primi cento allievi della nuova scuola carabinieri

I primi cento giovani allievi carabinieri hanno varcato questa mattina il cancello monumentale della caserma "Castrogiovanni" di Taranto. Gli altri arriveranno nel corso della settimana. Lunedì prossimo saranno in 480, tra loro anche 56 donne, a prendere posto nelle aule della nuova scuola allievi dell'Arma di Taranto.

Saranno proprio questi ragazzi ad inaugurare la neo istituita scuola. Gli allievi che si apprestano ad indossare la divisa e gli alamari comporranno il 139esimo corso della scuola affidata al comando del colonnello Domenico Punzi. La prestigiosa struttura, a regime, sarà fra le più grandi a livello nazionale. In dotazione avrà quattro aule multimediali equipaggiate con sistemi di insegnamento interattivi, 3 sale mensa, diversi campi sportivi (calcio, calcetto, basket, tennis e pallavolo), una palestra in via di allestimento, 500 posti letto già disponibili ed altrettanti in via di approntamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA