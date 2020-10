Operazione “Cupola”, decapitata la frangia jonica della Sacra Corona Unita: 23 arresti all'alba

All'alba 23 arresti della Polizia per decapitare la "cupola" della frangia jonica della Sacra Corona Unita. E' stata battezzata proprio "cupola" l'inchiesta che questa mattina è deflagrata con la retata messa a segno dagli agenti della Questura di Taranto.

I poliziotti della Squadra Mobile, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, sulla scorta delle indagini coordinate dal pubblico ministero Milto De Nozza, della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, stanno eseguendo i provvedimenti restrittivi spiccati dal gip di Lecce su richiesta del magistrato inquirente.

Sono 23 le persone per le quali è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Altre 27 persone risultano indagate a piede libero e a loro è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Con l’operazione di questa mattina è stato colpito un sodalizio criminale armato, che, dopo il blitz “Impresa” del luglio 2017, era riuscito a riorganizzarsi sul territorio di Manduria ancora interessato dal fenomeno mafioso e governato da frange della Sacra Corona Unita, sempre più orientate ad attuare una strategia di potenziamento del proprio prestigio criminale. I dettagli del blitz saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma in Questura.

Ultimo aggiornamento: 07:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA