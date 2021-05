Lo hanno arrestato dopo un inseguimento in auto a velocità folle, con punte di 170 chilometri orari. Nella rete della Polizia di Taranto un pregiudicato di 34 anni, bloccato dagli agenti al termine di un inseguimento nelle strade della città, durante il quale il malvivente ha speronato anche due Volanti della Polizia. Per lui sono scattate le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio. Nell'abitacolo, infatti, è stato rinvenuto un coltello di 32 centimetri.

L'inseguimento

L'allarme è scattato domenica sera, poco dopo le 21, proprio nel cuore della città, nelle vicinanze del ponte girevole. Alla Polizia è stata segnalata un'alfa 147 che sfrecciava a velocità sostenuta nelle strade a quell'ora piuttosto trafficate. Sul posto sono piombate le Volanti che hanno mostrato la paletta al conducente della vettura. L'uomo alla guida, però, ha premuto sul pedale dell'acceleratore e ha cercato di seminare gli agenti. Sulle sue tracce, quindi, si sono lanciate diverse macchine della Questura. Ne è nato un lungo e pericoloso inseguimento durato circa 35 minuti. I poliziotti delle Volanti, tallonando da vicino l’uomo, hanno cercato di spingere l'auto in fuga lontano dal centro abitato per evitare danni a pedoni e automobilisti. La folle corsa, con punte di 170 chilometri orari, si è concluso nel rione Salinella. L'uomo, infatti, ha tentato di forzare l'ennesimo posto di blocco e ha speronato due Volanti della Polizia, finendo in un'aiuola spartitraffico

L'arresto

Il fuggitivo si è barricato nell'abitacolo e ha cercato di rimettere in moto la macchina per riprendere la fuga. I poliziotti però lo hanno bloccato e arrestato. Nel vano portaoggetti dell'auto è stato rinvenuto e sequestrato un coltello di 32 centimetri. L’Alfa Romeo 147, sprovvista della prevista copertura assicurativa, è stato posta sotto sequestro.