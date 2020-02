Appalti della Marina pilotati, 12 arresti. Ci sono anche due ufficiali

Due ufficiali della Marina, imprenditori e dipendenti civili della Forza armata. Sono dodici le persone arrestate e collocate agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza durante l'operazione scattata questa mattina a Taranto. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, turbativa d'asta, corruzione e furto aggravato.

L'inchiesta, diretta dal procuratore aggiunto di Taranto Maurizio Carbone, ha puntato i riflettori sull'aggiudicazione degli appalti per i lavori di ammodernamento e riparazione di unità della Marina. Secondo gli inquirenti, sulle commesse avrebbe messo gli occhi un'associazione per delinquere composta da imprenditori in grado di pilotare l'aggiudicazione di quegli appalti banditi dall'arsenale e dalla stazione navale di Taranto della Marina. Grazie alla complicità di uno degli ufficiali coinvolti nel 2018 il gruppo avrebbe aggredito 15 commesse per un valore di 4.800.000 euro. Complessivamente nell'inchiesta sarebbero stati inquadrati lavori per un totale di oltre 14 milioni di euro. I provvedimenti restrittivi sono stati spiccati dal gip Benedetto Ruberto. Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA