Anziano torturato dalla baby gang, gli otto indagati restano in carcere

Il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato le misure cautelari in carcere per gli otto ragazzi manduriani, sei minori e due maggiorenni, accusati di aver fatto parte del branco che ha vessato e torturato il disabile Antonio Cosimo Stano. I giudici, infatti, hanno quindi respinto tutte istanze presentate dalle difese che chiedevano la liberazione dei propri assistiti o una misura alternativa. I legali hanno già annunciato il ricorso per Cassazione. Gli indagati, tutti incensurati di Manduria, sono Gregorio Lamusta, di 19 anni, e Antonio Spadavecchia, di 23 anni detenuti nel carcere di Taranto. Gli altri sei, di età compresa tra i sedici e i diciassette anni, sono invece rinchiusi nel carcere minorile «Fornelli» di Bari.