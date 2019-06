Anziano torturato a Manduria, scattano altri 9 arresti. Spunta un'altra vittima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scattano altri nove arresti per le torture inflitte ad Antonio Cosimo Stano, l'anziano di Manduria perseguitato dalle baby gang. Questa mattina la polizia sta notificando nuovi avvisi di garanzia e misure cautelari nei confronti di 9 manduriani, di cui 8 minorenni, coinvolti nell'inchiesta sui cosiddetti "orfanelli" accusati di violenze e torture nei confronti del pensionato disabile di 66 anni Antonio Cosimo Stano, deceduto dopo i maltramenti subiti per anni. L’indagine è condotta dal pubblico ministero Remo Epifani e dal capo della Procura per i minorenni Pina Montanaro.Fra i gravi episodi contestati anche quello avvenuto l'1 aprile scorso ai danni di un altro uomo di 53 anni affetto da insufficienza mentale grave, che attirato in ore notturne all’esterno della sua abitazione, veniva per “puro passatempo” violentemente colpito con calci e pugni. Dopo il pestaggio la vittima perse i denti incisivi. La retata è il punto di arrivo delle indagini condotte dalla Squadra Mobile e dallo Sco di Roma. Gli indagati sono stati condotti nel carcere di Taranto e nell'istituto minorile di Bari.I dettagli verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 presso la Questura, alla presenza del Questore, del Procuratore presso il Tribunale ordinario e del Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto.