Taranto, investirono anziano, morto subito dopo in ospedale: due 19enni denunciati per omicidio stradale

Sono stati individuati e denunciati dai carabinieri di Taranto per omicidio stradale e omissione di soccorso due 19enni che il 2 febbraio scorso avrebbero investito con un ciclomotore un uomo di 82 anni morto quattro giorni dopo in ospedale a causa delle ferite riportate. I due 19enni sarebbero fuggiti dopo l'incidente.

Travolto da una moto pirata, muore in ospedale

L'anziano fu travolto dallo scooter in via Orsini angolo via Verdi, al rione Tamburi, mentre attraversava la strada per recarsi all'Ufficio postale. L'attività d'indagine è stata supportata dalle dichiarazioni di alcuni testimoni e dalla visione delle immagini riprese da telecamere di videosorveglianza. I carabinieri hanno proceduto al sequestro del motociclo che riportava delle ammaccature compatibili con la dinamica dell'incidente, degli indumenti e del casco utilizzati dal conducente.