Amministrative 2018: si vota il 10 giugno in sei Comuni jonici

Finalmente la data: per le elezioni amministrative si voterà il prossimo 10 giugno con eventuale turno di ballottaggio due settimane dopo, il 24 giugno.In provincia di Taranto dovrebbero essere sei i Comuni interessati al voto. Il condizionale è d’obbligo perché su uno di essi, Manduria, si attende il via libera del Ministero dell’Interno in relazione alle indagini dell’Antimafia su presunte infiltrazioni mafiose.In ogni caso sono questi i Comuni interessati al rinnovo della pubblica amminustrazione: Crispiano, Lizzano, Monteiasi, Palagianello, Pulsano e, appunto, Manduria. Si tratta di Comuni che non avranno bisogno di fare ricorso al ballottaggio avendo una popolazione inferiore ai 15mila abitanti ad eccezione sempre di Manduria dove invece il ballottaggio potrebbe essere necessario, sempre ammesso che si voti.Si tratta di realtà che arrivano al voto per scadenza naturale, dopo cinque anni di mandato, ma anche per problemi che hanno portato allo scioglimento anticipato dell’amministrazione per problemi politici, con iniziative che hanno determinato la caduta dell’amministrazione. È questo il caso di Manduria, Crispiano, Monteiasi, Pulsano. Diverso il caso di Lizzano dove il sindaco Macripò, pure in scadenza, è sospeso per una condanna e ha trasferito i suoi poteri al vicesindaco. Tutto regolare invece a Palagianello.Quindi, dopo giorni di suspense, il ministro dell’Interno Marco Minniti ha fissato per domenica 10 giugno la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci - fa sapere il Viminale - avrà luogo come detto domenica 24 giugno.