Ospedale no-Covid, il Pronto soccorso è tutto esaurito: le ambulanze con i pazienti in attesa per ore all'ingresso

Ambulanze in fila davanti al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, il più grande della provincia di Taranto e l’unico dove è possibile ricoverare pazienti non affetti dal coronavirus. Oggi, come pochi giorni fa, un altro “trenino” di ambulanze con pazienti a bordo in attesa di un posto che tarda ad essere garantito.

Un'attesa estenuante che per alcuni dura dalla tarda mattina mentre le immagini risalgono alle ore 18,15 e le prospettive non sono per niente buone. Anche perchè i sanitari hanno dovuto affrontare diverse emergenze. Il presidio no Covid, a quanto pare, non riesce a soddisfare le richieste.

Immagini simili sono arrivate alle cronache anche nelle settimane scorse, da Foggia: identica fila di mezzi di soccorso, pieni, in attesa di poter trasferire i pazienti all'interno dell'ospedale. Segnale di una sofferenza del sistema sanitario che ancora non si è risolta.

Ultimo aggiornamento: 18:46

