Ambiente svenduto, la difesa dei Riva insiste: processo da annullare

Il diritto di difesa non sarebbe stato garantito, e per questo chiedono la nullità della sentenza di condanna di primo grado del processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale di Taranto provocato dall'Ilva dei Riva. Ieri, nell'aula bunker del Tribunale di Taranto al quartiere Paolo VI, i legali degli imputati hanno ribadito le eccezioni di nullità davanti alla Corte d'assise d'appello. Il collegio di difesa, in particolare, ha ribadito che per alcuni imputati, le argomentazioni sarebbero state già evidenziata in fase di istruttoria dibattimentale.

L'udienza

Su queste eccezioni dovrà esprimersi la Corte, presieduta dal giudice Antonio Del Coco, nell'ultima udienza del 12 luglio.

In quella data si deciderà anche sulla richiesta di trasferimento del processo a Potenza. Secondo la difesa, infatti, i giudici di Taranto sarebbero persone offese e danneggiate dal reato di inquinamento (alcuni magistrati, inoltre, si sono costituiti parte civile: «processo illegittimo», avevano tuonato gli avvocati Gian Domenico Caiazza e Pasquale Annicchiarico). Nel processo d'appello sono imputate 37 persone fisiche e tre società. In primo grado furono 26 le condanne nei confronti di dirigenti della fabbrica, manager e politici, per circa 270 anni di carcere. La nuova udienza è prevista per il 7 giugno.