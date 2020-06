Alle fermate dei bus arrivano le immagini dei reperti del museo MarTa

Ultimo aggiornamento: 12:30

A partire dalla settimana prossima, alle nuove fermate dell'Amat, l'azienda per il trasporto urbano di Taranto, saranno installati i primi 30 pannelli con le immagini dei reperti custoditi all'interno del museo nazionale archeologico MarTa . A seguito di un accordo con il Comune di Taranto e «Kyma Mobilità-Amat», queste foto digitali saranno collocate con sostituzione semestrale e saranno corredate di didascalie che inviteranno a prendere visione diretta all'interno del museo del singolo reperto, del quale è indicata l'esatta collocazione.«Il MarTa - commenta in una nota l'assessore Augusto Ressa, che ha ideato e diretto il progetto - fa visita all'intera città, creando un'esposizione virtuale diffusa in tutti i suoi quartieri. L'iniziativa si inserisce nel programma dell'amministrazione Melucci, teso all'accessibilità e alla conoscenza da parte di tutti i cittadini del patrimonio culturale di Taranto e del suo territorio, riaffermando con orgoglio il ruolo centrale della cultura e della storia nel processo di riconversione della città».