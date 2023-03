Violenta aggressione: albergatore picchiato e rapinato. Cinque arresti

Cinque arresti per la sanguinosa aggressione con rapina subita la scorsa estate da un albergatore della litoranea di Taranto. I carabinieri del comando provinciale di Taranto, con la collaborazione dei militari del nucleo cinofili di Modugno,questa mattina hanno arrestato cinque manduriani, tutti componenti della stessa famiglia, con l’accusa di estorsione, rapina aggravata e lesioni personali.

L'accusa

Gli indagati, tutti di Manduria, il 25 giugno dello scorso anno avrebbero picchiato e rapinato il gestore di un complesso turistico di San Pietro in Bevagna di origini campane impossessandosi di oggetti in oro e denaro contante. Dopo la sanguinosa rapina l’imprenditore fu accompagnato in ospedale per le cure dei sanitari.

Le indagini

Sul grave episodio scattarono immediatamente le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Manduria. Gli accertamenti hanno consentito di risalire ai presunti responsabili dell'aggressione. Questa mattina la svolta con i militari che hanno eseguito i provvedimenti restrittivi spiccati dal gip del Tribunale su richiesta della procura.