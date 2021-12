Al via le internalizzazioni per i precari del 118

Sono 382 le domande presentate per l’internalizzazione del personale precario del 118 della Asl di Taranto, due in meno della disponibilità di posti assorbibili dalla Sanitaservice.

Altre otto domande sono incomplete per cui saranno scartate. Molti di questi, per lo più autisti, sono dipendenti delle associazioni che hanno in concessione la fornitura delle ambulanze attrezzate comprese di conducente. Altri ancora, la maggioranza, sono i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati