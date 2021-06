Taranto, agguato a colpi di pistola: 21enne colpito al petto, muore dopo l'arrivo in ospedale. Svolta lampo nelle indagini: fermato il sospetto killer

E' stato fermato e condotto in Questura il presunto autore dell'omicidio di Alessio Serra, il giovane tarantino di 21 anni, assassinato nella notte a Taranto. L'indiziato è stato bloccato dagli investigatori e condotto negli uffici della Squadra Mobile. Ora è sotto interrogatorio in Questura. I poliziotti avrebbero recuperato anche l'arma del delitto. La svolta nelle indagini è giunta a tempo di record dopo il delitto del giovane, assassinato a Taranto a colpi di pistola. La vittima dell'omicidio, poco dopo la mezzanotte, è stata colpita da un colpo di pistola al petto mentre si trovava in via Capecelatro, all'angolo con via Liside, nel centro della città. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 ed è stato condotto all'ospedale Santissima Annunziata, distante poche centinaia di metri, dove è giunto in arresto cardiaco. Vani i tentativi dei medici di strapparlo al suo tragico destino. Il giovane è spirato intorno all'una di notte.

L'agguato

Poco dopo la mezzanotte, stando alle prime testimonianze raccolte dalla Polizia, contro il 21enne sono stati esplosi quattro o cinque colpi di arma da fuoco. Uno dei proiettili lo ha raggiunto al petto e il ragazzo si è accasciato sul selciato. Al loro arrivo i sanitari del 118 lo hanno trovato riverso sul selciato e ancora in vita. Lo hanno immediatamente caricato in ambulanza e lo hanno condotto al vicino nosocomio. I medici hanno tentato di tutto per strapparlo alla morte. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Le indagini

In ospedale si sono subiti riversate numerose persone, familiari e conoscenti del ragazzo. Alla notizia della morte del 21enne si sono vissuti momenti di tensione con la Polizia che ha dovuto chiedere rinforzi per gestire la situazione. Sul luogo dell'agguato la Scientifica ha effettuato i rilievi del caso, repertando diversi bossoli. Sul grave episodio di sangue stanno indagando gli investigatori della squadra Mobile della locale Questura. Dopo poche ore la prima decisiva svolta.