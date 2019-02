Agguato in strada, ferito a colpi di pistola un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo hanno avvicinato in strada, mentre lui era alla guida del suo Apecar. E lo hanno bersagliato di proiettili, tre dei quali lo hanno centrato all'addome. E ora la vittima, un 45enne, è in ospedale dove è stato subito sottoposta ad un intervento chirurgico. Agguato nel primo pomeriggio sulla strada statale che collega Taranto a San Giorgio Jonico, proprio all'ingresso della contrada San Giovanni, alla periferia della cittadina. L'uomo era alla guida del suo furgone quando è stato investito dalla pioggia di piombo. Sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme e sul posto sono sopraggiunte le auto dei carabinieri e il 118. Il malcapitato è stato soccorso e condotto all'ospedale Santissima Annunziata dove è stato immediatamente trasferito in sala operatoria.