Aggredisce la madre e poi si punta un taglierino alla gola: salvato in extremis un 22enne

Ultimo aggiornamento: 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha malmenato la mamma e subito dopo si è chiuso in casa minacciando di togliersi la vita. Decisivo per salvargli la vita si è rivelato l'intervento di Polizia e Vigili del Fuoco. Panico ieri pomeriggio in pieno centro a Taranto dopo che un ragazzo di 22 anni, in preda ad una crisi nervosa ha prima assalito la madre e successivamente si è barricato in casa.I poliziotti e i vigili hanno raggiunto l'appartamento grazie ad un'autoscala dei pompieri e dalla finestra chiusa hanno notato che il giovane armeggiava con un taglierino. A quel punto gli agenti hanno forzato la finestra e sono entrati. Con le buone hanno provato a far cambiare idea al 22enne, ma lui si è puntato la lama al collo minacciando il suicidio.Uno dei poliziotti, cogliendo un attimo di distrazione, si è fiondato sul giovane riuscendo a disarmarlo e, con l’aiuto degli altri, ad immobilizzarlo. Poco dopo il ragazzo è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Moscati di Taranto.