Aggredito e ferito in città vecchia, due sospetti condotti in Questura

Misterioso ferimento questa sera nei vicoli della città vecchia di Taranto. In serata un extracomunitario è stato aggredito e ferito ad una mano, fortunatamente in maniera non grave. La vittima sarebbe stata colpita con un coltellino o addirittura con il coccio di una bottiglia rotta. Lo straniero è stato soccorso e medicato dal 118 mentre sul posto sono subito scattate le indagini della Polizia. Gli agenti della Volante hanno fermato e condotto in Questura due persone, sospettate di essere responsabili del ferimento.

L'allarme

L'allarme è scattato in serata in città vecchia e sul posto sono subito piombate numerose pattuglie della squadra Volante della Questura. Gli agenti hanno soccorso la vittima e hanno raccolto diversi elementi che hanno consentito di giungere immediatamente ad una svolta.

I sospetti

I poliziotti hanno identificato e fermato due uomini che sono stati condotti in Questura per essere interrogati. Gli agenti, infatti, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'aggressione e le motivazioni che l'hanno provocata.