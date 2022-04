Agenti aggrediti dai detenuti. Tensione in carcere

Due detenuti hanno aggredito tre agenti della Polizia Penitenziaria all'interno del carcere di Taranto. E dopo essere riusciti a impossessarsi di alcuni estintori hanno scaricato il contenuto contro i malcapitati baschi azzurri. Il grave episodio è avvenuto questa mattina nel carcere di Taranto e ha visto protagonisti in negativo due detenuti baresi, in cella con l'accusa di far parte della criminalità organizzata del capoluogo di regione.

L'aggressione

A dare notizia del grave episodio i vertici provinciali e nazionali dei sindacati Osapp, Uil, Uspp e Cnpp Mario Salvatore, Mario Bianco, Stefano Netti, Pierluigi Veneziano e Vito Giannandrea”. L'aggressione, stando a quanto riferito dai sindacalisti della Polizia Penitenziaria, si è verificata nel terzo piano della struttura e ha provocato il caos, costringendo gli agenti ad un intervento piuttosto deciso per riportare la calma nel padiglione. Tutti e tre gli agenti colpiti sono stati accompagnati al'ospedale di Taranto. Dopo i soccorsi sono stati dimessi con una prognosi di tre giorni.

La denuncia

"Le motivazioni dell’azione sono ingiustificabili e ancora una volta evidenziano - hanno spiegato i sindacalisti - le gravi carenze del sistema penitenziario a Taranto dove il carcere si conferma terra di nessuno, con sovraffollamento e apertura di un nuovo padiglione senza personale. L’istituto tarantino sta attraversando un momento di drammatica criticità per sovraffollamento e carenza di organici, più volte rappresentato nelle varie articolazioni dell’amministrazione senza che siano seguiti interventi. Anzi le denunce sono cadute in un silenzio totale".