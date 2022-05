Agente aggredito in carcere. Pugni in faccia da un detenuto

Un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito a pugni e a calci questa mattina nel carcere di Taranto. A picchiarlo è stato un detenuto di origini siciliane recluso nel padiglione "alta scurezza", riservata ai presunti affiliati alla criminalità organizzata. Il malcapitato è stato colpito con due violenti pugni al volto e poi è stato colpito con un calcio. A soccorrerlo sono stati i suoi colleghi che hanno messo in sicurezza il padiglione e hanno accompagnato la vittima in ospedale per le cure del caso.

La denuncia

L'aggressione è stata denunciata da Vito Messina, segretario regionale di Uspp, unione sindacati Polizia Penitenziata, con una nota nella quale si spiegano i fatti e si rilancia l'emergenza del carcere jonico. L'agente sarebbe stato aggredito per futili motivi. Il detenuto avrebbe colpito il poliziotto con due pugni al volto frantumandogli gli occhiali. Gli altri agenti sono subito intervenuti riportando, non senza fatica, l'ordine nel padiglione. "L'aggressione - ha commentato Vito Messina per conto del cartello sindacale di categoria - evidenzia ancora una volta le gravi carenze del sistema penitenziario a Taranto, che si conferma terra di nessuno".

Il sovraffollamento

Il carcere di Taranto da tempo soffre di numerose carenze e deve fare i conti con un atavico sovraffollamento. Attualmente nel penitenziario alla periferia della città sono ospitati oltre settecento detenuti rispetto ad una capienza tollerabile di poco inferiore ai cinquecento. Le organizzazioni sindacali ieri hanno denunciato nuovamente "i problemi di sovraffollamento, le

criticità per l'apertura di nuovo padiglione senza personale, e la carenza di organico".