Afo 2, vertice per decidere sulle condizioni di sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertice nella procura di Taranto per una verifica tecnico-giuridica sull’altoforno 2, teatro dell’incidente che costò la vita a Alessandro Morricella.È quello programmato per la giornata odierna dal procuratore della Repubblica di Taranto dottor Carlo Maria Capristo (nel riquadro in basso), che si confronterà con il pool di magistrati che si occupa di ambiente e di infortuni sui luoghi di lavoro.L’incontro è stato reso necessario anche e soprattutto alla luce dell’annullamento, a parte della Corte costituzionale, del decreto salva-Ilva del 2015 che ha attinenza primaria con quell’impianto.A suo tempo, peraltro, proprio l’incidente costato la vita a Morricella, com’è noto, aveva proposto una lunga serie di questioni di sicurezza, che avevano fatto registrare posizioni contrapposte.Da una parte la procura della Repubblica, che sul caso-Morricella aveva aperto l’inchiesta diretta dal pubblico ministero inquirente dottoressa Antonella De Luca, che spingeva per l’osservanza di una serie di prescrizioni anche rigorose per evitare pericoli per altri lavoratori.E dall’altra la gestione commissariale dello stabilimento siderurgico che, attraverso l’esame di un proprio esperto, nel caso specifico il consulente dell’Ilva professor Carlo Mapelli, aveva puntato a sostenere che quell’incidente aveva avuto natura eccezionale. Di conseguenza, secondo la prospettazione del consulente di parte, la sicurezza nell’impianto sarebbe stata garantita attraverso l’adempimento delle prescrizioni dell’Aia.Anche alla luce di quanto stabilito dalla Consulta, il procuratore della Repubblica vuole avere certezze, nel confronto con i pubblici ministeri che hanno aperto finestre investigative autonome sul tema sicurezza in fabbrica, se sia il caso, o meno, di procedere a misure rigide. E ciò, evidentemente, per scongiurare il pericolo di altre tragedie.