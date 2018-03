Afo 2, prescrizioni al vaglio: presto commissari in procura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sarà necessario un altro vertice, questa volta con i commissari del governo, per conoscere il futuro dell’altoforno 2, finito a suo tempo nel mirino della magistratura a causa dell’infortunio che costò la vita all’operaio Alessandro Morricella.Proprio i commissari del governo sono stati convocati in procura dal procuratore della Repubblica dottor Carlo Maria Capristo, che ieri ha tracciato la strategia da seguire insieme con i pm del pool che si occupa dei temi della sicurezza in ambiente di lavoro. E insieme soprattutto con la dottoressa Antonella De Luca, sostituto procuratore titolare dell’inchiesta sull’infortunio mortale di Morricella, avvenuto proprio nell’Afo 2.Sia il procuratore che la dottoressa De Luca hanno convenuto sull’importanza del confronto con i commissari che hanno la gestione della società siderurgica Ilva. Il nodo, ovviamente, è legato alle condizioni di sicurezza garantite allo stato attuale dagli interventi effettuati sull’impianto.Interventi che, all’epoca dell’incidente, furono ritenuti necessari dopo le verifiche tecniche svolte nell’altoforno 2 per avere risposte su quella morte bianca.Peraltro, pure il successivo decreto del governo-Renzi, emanato nel 2015 per “disinnescare” il sequestro dell’impianto disposto dalla dottoressa De Luca e per sostenere che la produzione non potesse essere bloccata pur in vigenza della misura, fu elaborato con prescrizioni.Ma come e in che misura gli interventi ritenuti necessari dalla procura nell’impianto vitale per la società, dal momento che garantisce un terzo della produzione di ghisa di tutto il siderurgico, sono stati realizzati?Anche e soprattutto per appurare questo che la magistratura di Taranto punta ad avere risposte concrete dai commissari del governo.