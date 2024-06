Addio all'illustratore Massimiliano Aurelio: aveva 43 anni

Il visual designer ed illustratore Massimiliano Aurelio è morto a Milano all'età di 43 anni per una malattia. La notizia della scomparsa è stata data dalla rivista «Vita», di cui ha firmato molte copertine negli ultimi anni.

Nato a Taranto il 24 agosto 1980, dopo aver studiato arte e illustrazione allo Ied di Roma, Aurelio era giunto a Milano, per lavorare come art director nel campo della pubblicità. Illustrare però è sempre stata la sua passione, motivo per cui, nel 2012, è diventato illustratore a tempo pieno. Ed è stato un illustratore tra i più raffinati, con un segno chiaro, un pò retrò e, allo stesso tempo, un pò francese.

Le copertine sulle riviste più prestigiose

Non per nulla una delle riviste più patinate al mondo, «Monocle», ha affidato a lui più di una volta la sua copertina.

Il suo immaginario ha sempre colpito per la spensieratezza: illustrazioni di mondi lontani, amori improvvisi, gioia di vivere. È stato molto attivo nel campo editoriale a livello nazionale e internazionale, collaborando con Mondadori, Il Sole24ore, «The Guardian», «Rolling Stone», «Wired» e il gruppo Gedi, in particolare per Repubblica Salute, Green&Blue, Gusto e Affari&Finanza. Ha collaborato, inoltre, con numerose agenzie pubblicitarie italiane.

Ultimamente Massimiliano Aurelio aveva esposto una sua illustrazione a Casa Testori, raffigurante il celebre personaggio testoriano della Maria Brasca.