Accoltellato fuori da un bar a Taranto: 38enne in ospedale. È stato sfregiato al volto

Un uomo di Taranto, di 38 anni, è stato accoltellato attorno alle 21 in Via Cesare Battisti, nei pressi del Palamazzola, attorno alle 21. E' stato colpito e sfregiato al volto da due persone, che prima l'avrebbero invitato a uscire da un bar e poi - al rifiuto - si sarebbero accaniti sulla sua auto, per convincerlo a venire fuori. Poi l'accoltellamento. Al momento l'uomo è in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. I due sono fuggiti a bordo di una moto poco dopo, facendo perdere le proprie tracce.

I motivi

Indaga la Polizia di Stato. L'agguato sarebbe avvenuto per motivi passionali, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti.