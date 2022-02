Accoltellato dopo una lite tra ragazzi: 16enne accusato di tentato omicidio. La vittima, 19 anni, è in prognosi riservata

Un ragazzo di soli 16 anni di Manduria, in provincia di Taranto, è stato bloccato dai carabinieri la notte scorsa con l'accusa di tentato omicidio. Il 16enne, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe accoltellato un conoscente, durante una violenta lite. La vittima, un ragazzo di 19 anni, è stata soccorsa ed è stata condotta all'ospedale della cittadina messapica. Alla luce delle sue condizioni, i medici ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Le indagini

Sul ferimento sono immediatamente scattate le indagini dei militari della compagnia di Manduria. Stando a quanto si è appreso, gli investigatori sono riusciti a risalire all'aggressore, individuando e bloccando il minore, per il quale è stata disposta la misura della "permanenza in casa". Da decifrare il movente della discussione sfociata nel tentato omicidio.

La lite

I due ragazzi avrebbero litigato per motivazioni ancora da chiarire, ma il diverbio si sarebbe subito acceso, sino a quando non è saltata fuori quell'arma da taglio. Il 16enne avrebbe colpito l'avversario con alcuni fendenti. Una delle pugnalate ha centrato la vittima al torace, perforando il polmone. Il giovane è ricoverato a Lecce in prognosi riservata.