A spasso con barattoli di droga, arrestato dalla Polizia

Andava a spasso con alcuni barattoli pieni di droga nel centro di Grottaglie, in provincia di Taranto. I suoi movimenti, però, hanno insospettito gli agenti della Polizia che lo hanno fermato per un controllo, proprio poche ore prima della vigilia di Natale. Così per un giovane del posto è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione illegale ai fini di spaccio.

Il controllo

Nel corso dei servizi preventivi predisposti in occasione delle festività natalizie, il personale della Squadra investigativa del Commissariato di Grottaglie ha notato il giovane, già peraltro noto per alcuni precedenti specifici, che camminava per strada reggendo in mano una busta bianca contenente un'altra nera piuttosto voluminosa.

La perquisizione

Al momento del controllo, i poliziotti hanno trovato due barattoli di vetro. All'interno erano custoditi 160 grammi di marijuana. Più tardi, durante la perquisizione nell'abitazione del giovane, in un armadio della camera da letto, i poliziotti hanno rinvenuto un terzo contenitore in vetro trasparente con altri 22 grammi di stupefacente e due dosi della stessa sostanza avvolte in ritagli di busta di plastica. Il giovane è stato arrestato e collocato ai domiciliari.